РИАМО – 29 мая. В судах Москвы может заработать система распознавания личности участников заседания по отпечаткам пальцев, функционирование проекта возможно после создания единой биометрической базы при взаимодействии с МВД России, сообщает во вторник ТАСС.

«Планируется ввести систему распознавания личности. Например, такая система есть в Азербайджане. У нас были случаи, когда люди выдают себя за других, а осужденные называют себя другими именами», — сказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Она привела в пример ситуацию, когда в Нагатинском районном суде во время бракоразводного процесса мужчина вместо своей жены привел другую женщину.

Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин отметил, что функционирование проекта возможно после создания единой биометрической базы вместе с МВД России.

«Человек прижимает палец или руку к экрану устройства, после чего система опознает его. Он сможет даже обратиться в суд в онлайн-режиме», — уточнил Фомин.

Как добавляется в сообщении, в России до 2022 года планируется обеспечить полноценное и безопасное с информационно-технологической точки зрения функционирование института присяжных заседателей, а также создать программу для автоматизированной подготовки протоколов судебных заседаний на основе системы распознавания речи.