РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Во вторник депутаты Подольска выявили нарушения на одной из детских площадок на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Депутаты подмосковного Подольска совместно с представителями администрации во вторник проверили детские площадки округа на безопасность. Всего в рамках рейда были осмотрены пять площадок в различных микрорайонах округа в том числе и две, которые строились по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в 2018 году.

«Сейчас у школьников округа начались летние школьные каникулы, соответственно многие дети проводят свое свободное время на детских площадках. В связи с этим мы проверили пять детских площадок в разных микрорайонах на состояние и безопасность игровых элементов. В рамках проверки нарушения были выявлены на площадке по улице Армейский проезд, дом 9», – сказал депутат совета депутатов Подольска Олег Паскарь.

Он отметил, что в одном из игровых комплексов вандалы разбили пластмассовые иллюминаторы, в результате остались осколки. Дети могут порезаться о них.

«На данной площадке (в микрорайоне Климовск – ред.) мы обнаружили ряд нарушений. В том числе у нас имеются нарекания и по качеству ближайших спортивных площадок. Все наши замечания и выявленные нарушения мы передадим в территориальный отдел для незамедлительного их устранения», – пояснил Паскарь.

Помимо этого, в рамках рейда были проверены площадки на улице Парковая, дом №37, в микрорайоне Климовск на улице Советская, дом №11. А также построенные по губернаторской программе «Наше Подмосковье» детские площадки на улицах Заводская и Школьная, торжественное открытие которых еще не состоялось.