РИАМО - 29 мая. Главным украшением трансформаторных подстанций столицы в 2018 году станут граффити редких птиц России, это позволит облагородить внешний вид сооружений, сообщил начальник службы эксплуатации зданий АО «Объединенная энергетическая компания» Петр Калмыков.

По его словам, в рамках программы «Украсим город!» с мая по август этого года будут раскрашены 105 трансформаторных подстанций столицы и новой Москвы. Он подчеркнул, что на протяжении шести лет типовые серые сооружения города постепенно превращаются в объекты урбанистического искусства.

«Художественное оформление выполняется с целью облагородить внешний вид сооружения, ведь после эксплуатации предполагается однообразная окраска фасада. Если внешний вид здания не соответствует этическим нормам, предписывается замечание, в случае бездействия налагается штраф», - сказал Калмыков.

АО «Объединенная энергетическая компания» оказывает помощь в реализации программы «Моя улица», в электроснабжении многих мероприятий, а также заботится об архитектурном виде Москвы, эксплуатируя архитектурно-художественную подсветку. В рамках программы «Чистое небо» в 2018 году убираются кабели, подходящие по воздуху к многоквартирным домам.