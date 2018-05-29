РИАМО - 29 мая. Введение видеорегистрации при проверках, проводимых инспекторами пожарного надзора, обезопасит их от обвинений в коррупции, сообщила РИАМО во вторник председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил инспекторам государственного пожарного надзора перенять опыт ГИБДД и ввести видеорегистрацию действий при проверках с фиксацией всех нарушений безопасности.

«Инициатива о введении видеорегистрации проверок инспекторов пожарного надзора возможна в своей реализации. Комфортно это и самому пожарному инспектору на предмет подозрений его в коррупции, ведь этой видеозаписью он себя обезопасит», - сказала Святенко.

При этом она подчеркнула, что столичный парламент не может закрепить данную инициативу как обязательную норму, поскольку пожарный надзор является федеральной структурой.

«Возможность видеозаписи проверок может быть включена лишь через внутренний нормативный устав ведомства», - пояснила парламентарий.