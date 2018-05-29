РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мая. В подмосковном Дзержинском 31 мая и 1 июня будут работать бесплатные пункты консультации несовершеннолетних и их представителей по правовым вопросам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» ко Дню защиты детей организуется работа пунктов консультирования несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам. Пункты консультирования будут работать 31 мая и 1 июня», – говорится в сообщении.

Тридцать первого мая консультации будут проходить с 11:00 до 20:00. Получить консультацию можно будет в помещении управления развития образования и отраслей социальной сферы по адресу: улица Шама, дом №9. В кабинете №206 прием проведет представитель управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино. В кабинете №213 прием проведет представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дзержинского.

Первого июня с 16:00 до 19:00 состоится консультация по адресу: улица Спортивная, дом №12А, строение 1, музыкальный зал нового корпуса детского сада №2, второй этаж. С 16:00 до 20:00 консультации проведут по адресу: улица Томилинская, дом №9, холл здания младшей школы гимназии №5, первый этаж.

«Консультацию также можно получить по телефону горячей линии комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав: 8(985)425-69-33», – заключается в сообщении.