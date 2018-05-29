РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Первого июня комиссия по делам несовершеннолетних городского округа Люберцы проведет консультации для подростков и их родителей по правовым вопросам, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Первого июня комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Люберцы проведет консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам, в том числе по телефону горячей линии: 8(495)503-20-80», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что консультации будут проходить по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, кабинеты 123, 124 с 9:00 до 16:00. Предварительная запись по телефону: 8(495)554-22-59.