РИАМО - 29 мая. Следователи предъявили обвинение в убийстве мужчине, который 24 мая на улице Молостовых захватил заложников, в ближайшее время перед судом будут ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 24 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Молостовых, угрожая оружием, удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат данной квартиры. Мужчина выстрелил в одного из заложников, после чего причинил себе телесные повреждения. Пострадавший скончался на месте происшествия. При силовой поддержке сотрудников правоохранительных органов супруга потерпевшего и малолетний ребенок были освобождены, а мужчина, захвативший семью, был госпитализирован.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя столицы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и части 4 статьи 206 УК РФ (захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку)», — сказала Иванова.

Она уточнила, что злоумышленник был допрошен после получения разрешения от врачей, тогда же ему предъявили обвинение. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире.

Иванова заключила, что сейчас по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.