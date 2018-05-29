РИАМО - 29 мая. Для посетителей международного фестиваля «Интермузей-2018» будет организован общественный транспорт от станции метро «ВДНХ» до павильона №75, сообщил во вторник журналистам генеральный директор ГМВЦ «РОСИЗО» Сергей Перов.

«Мы договорились с ВДНХ, что от метро будет работать маршрутное такси, то есть городской общественный транспорт. Первая остановка от метро будет у павильона №75», - сказал Перов.

Он отметил, что также будет организован транспорт на территории ВДНХ, который будет перемещаться между площадками фестиваля «Интермузей-2018».

«И мы договорились о партнерских условиях с гостиницей «Космос». Все участники у нас проживают по очень интересным предложениям от гостиницы «Космос». Это очень важно для участников из регионов», - добавил Перов.

Двадцатый международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля – познакомиться с ними. Тема ХX фестиваля – «Музеи и общество».