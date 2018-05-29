РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Администрация подмосковных Люберец поручила организации прекратить все строительные работы на проспекте Победы, сообщило управление дорожного хозяйства администрации гороокруга в комментариях к посту жителей в Instagram.

Ранее жители микрорайона Красная Горка Люберец обратили внимание на незаконные, по их словам, строительные работы на проспекте Победы. Там должна была разместиться «зеленая» зона. Они отметили, что вместо этого организация, которой принадлежит участок, начала там возводить парковку.

«Двадцать восьмого мая работы были прекращены. Организации, производящей работы, дано поручение в срок до 1 июня навести порядок на этой территории», – говорится в сообщении.

Первого июня администрация Люберец проведет повторную встречу с жителями микрорайона Красная Горка. Там обсудит благоустройство данной территории. Этот вопрос контролирует администрация муниципалитета.

Жители пояснили, что работы проводила группа компаний «ПИК». По словам пресс-секретаря ГК «ПИК», возле проспекта Победы им принадлежит только один объект – школа на 1,1 тысячу мест, расположенная по адресу: проспект Гагарина, дом №24, корпус 4. Пресс-представитель уточнила, что парковку на проспекте Победы их организация не возводит.