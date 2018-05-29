РИАМО - 29 мая. Установку порядка 220 навигационных знаков в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018 начали в Москве, в частности, на знаках «последней мили» будут обозначены основные логистические пункты у стадионов, сообщил журналистам во вторник руководитель данного проекта маршрутного ориентирования ГУП «МосгортрансНИИпроект» Иван Сигайлов.

По его словам, всего к мундиалю в Москве установят 190 информационных щитов с переводом на английский язык и 30 знаков «последней мили».

«Началась установка щитов вдоль основных магистралей города с информацией, указывающей путь к стадионам, работы проводят сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Это знаки с названиями улиц на двух языках на белом фоне. Дизайн знаков разработан в «МосгортрансНИИпроекте», - сказал Сигайлов.

Он добавил, что знаки «последней мили», в соответствии с рекомендациями FIFA, установят в районе 2 километров от стадионов, тренировочных площадок и других объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу. Они выполнены на ярко-желтом фоне, чтобы привлечь внимание болельщиков-автомобилистов и водителей клиентских групп. На них обозначены основные логистические пункты рядом со стадионами: контрольно-пропускные пункты, парковки, тренировочные площадки.

«Такие знаки устанавливаются временно, только на период проведения чемпионата мира по футболу. Информационные щиты для автомобилистов на двух языках появятся на основных магистралях, в том числе на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском шоссе, МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинском и Комсомольском проспектах», - уточнил Сигайлов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».