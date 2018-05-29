РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Мастер-классы от городских спортивных федераций пройдут 2 июня в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец, в программе мероприятия турниры по футболу и дартсу, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Второго июня на дворовой площадке микрорайона Самолет по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом №8, пройдет очередное выездное мероприятие проекта «Спорт – в каждый двор», которое уже не первый год организовывается спорткомитетом администрации горокруга. На этот раз в программе мероприятия: турниры по футболу, настольному теннису, дартсу, большой надувной батут для детей и их родителей, различные мастер-классы в исполнении спортивных федераций, клубов и секций округа, а также много призов и подарков. Начало в 10:30, вход свободный», - сказал Ружицкий

Второго июня будет организован маршрутный лист, по прохождению которого участник будет награжден памятными подарками и сладостями.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал 1 июня 2017 года по инициативе главы Люберец Владимира Ружицкого и при поддержке совета депутатов. Всего за это время было проведено более 20 выездных мероприятий, в которых участвовали около 5 тысяч человек. Подробную информацию о событии можно узнать по телефону 8(495)503-32-42.

В 2017 году данный двор уже принимал такое мероприятие, на котором присутствовало более 350 жителей.