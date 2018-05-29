РИАМО - 29 мая. Два автомобиля столкнулись на трассе в подмосковном округе Шаховская, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как поясняется в материале, в 12:07 в деревне Гордино городского округа Шаховсксая на дороге «Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка» произошло столкновение двух транспортных средств.

«В результате аварии шесть человек ранено, в том числе два ребенка», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать ПДД.