РИАМО – 29 мая. Коллегии присяжных заседателей с 1 июня появятся во всех 35 районных судах Москвы, сотрудники судов прошли спецобучение, передает ТАСС.

«Все районные суды готовы к процессам с участием присяжных заседателей. С 1 июня они официально начнут функционировать. Если человек хочет, чтобы его дело слушалось с участием присяжных, то мы готовы к этому в любом суде», - сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что сотрудники судов прошли специальное обучение, а также были созданы отдельные залы и канцелярии.