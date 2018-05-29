РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Рабочие начали выполнять комплексное благоустройство на территории 24 дворов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В нашем городе (Балашиха – ред.) стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий. К работам уже приступили в 24 дворах», – сказал глава муниципалитета Сергей Юров.

Он добавил, что в настоящее время подрядные организации демонтируют малые архитектурные формы на детских площадках для дальнейшей установки новых.

«В рамках благоустройства во дворах будут отремонтированы проезды, смонтированы детские и спортивные площадки, модернизированы линии уличного освещения, а также установлены контейнерные площадки, информационные стенды, скамейки и урны», – добавил Юров.

В 2018 году в программу комплексного благоустройства дворовых территорий вошло 47 дворов, 24 из которых были отобраны голосованием на портале «Добродел», 23 – по обращениям жителей, поступившим в адрес главы городского округа. На работы планируется потратить около 500 миллионов рублей.