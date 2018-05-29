РИАМО - 29 мая. Ростуризм предупредил граждан России о лихорадке чикугунья в Индии, также туроператоров привали информировать об этом своих клиентов, сообщает Газета.ru.

«По информации ДСКЦ МИД России, в Индии отмечается более 9 тысяч подтвержденных случаев заражения лихорадкой чикугунья. Заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикугунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.

Человек может заразиться лихорадкой при укусе самки комара, также вирус передается от человека к человеку. Внезапная лихорадка с высокой температурой часто сопровождается сильными болями в суставах, мышцах, тошнотой, и сыпью. В большинстве случаев пациенты выздоравливают, однако боли могут продолжаться несколько месяцев или даже лет. Иногда возможны серьезные осложнения.