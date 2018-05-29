РИАМО - 29 мая. На благоустройство малых городов в Подмосковье выделяют из регионального бюджета порядка 7 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит во вторник в доме правительства Московской области.

«Мы выделяем порядка 7 миллиардов рублей на благоустройство (малых – ред.) городов из регионального бюджета, еще часть получаем по линии федерального правительства», - сказал Воробьев на мероприятии.

Губернатор добавил, что девять малых городов Подмосковья прошли в финальную часть конкурса проектов по созданию комфортной среды.

«Он (конкурс – ред.) обеспечивает конкуренцию, состязательность идей. Мы можем познакомиться с нашими коллегами. Мы с удовольствием участвуем в этом конкурсе, чувствуем конкуренцию, заинтересованы побеждать. Очень приятно, что часть наших городов, а именно девять, вышли в финал», - подчеркнул Воробьев.