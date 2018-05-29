РИАМО - 29 мая. В Москве все гостиницы и другие варианты размещения готовы к работе в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщил на совещании с участием руководителей гостиниц и иных средств размещения и представителями столичных департаментов Москвы начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.

«Гостиничный комплекс в целом готов к проведению такого большого мероприятия (чемпионат мира по футболу – ред.). На территории центрального округа 585 гостиниц и иных вариантов размещения, по звездам. Здесь больше всего пятизвездочных гостиниц - их 30», - сказал Тихненко.

Ранее он сообщил, что власти Москвы зафиксировали 78 случаев завышения цен на проживание в столичных гостиницах на период проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».