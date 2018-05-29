РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. В отделе «Новейшей истории города» музейного объединения подмосковного Королева 2 июня состоится специализированная программа-лекция об истории города, говорится в сообщении пресс-службы музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

Программа-лекция «Страницы истории нашего города» состоится в отделе «Новейшей истории города», расположенном по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом №23.

«Специализированная музейная программа-лекция состоится 2 июня в 15:00. На ней гостям музея расскажут о том, к какому веку относятся первые поселения на Болшевской земле, кто своим распоряжением сохранил храм Косьмы и Дамиана в Болшеве от уничтожения в годы революции, где находился первый центр управления полетами, и о многих других страницах истории города», - говорится в сообщении.

Вход на лекцию – по билету музея, стоимость которого составляет 100 рублей. По всем дополнительным вопросам жители Королева могут обратиться по телефонам 8(498)628-10-08 и 8(916)713-22-57.