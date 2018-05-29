РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске появились новые граффити, которые украсили футбольное поле, еще одно граффити сделали в ЖК «Бородино», сообщила «РИАМО в Подольске» главный эксперт комитета по делам молодежи администрации Подольска Екатерина Шерстюк.

«Учащиеся школы «Студия Граффити» оформили щиты возле футбольного поля МУ ДЮОЦ «Мечта», свою работу они собираются представлять на областной конкурс граффити по теме «Спорт и здоровый образ жизни»», – сказала Шерстюк.

Педагог молодежной школы «Студия Граффити», художник Артем Маслов 28 мая закончил оформлять граффити на историческую тему в ЖК «Бородино».

Вскоре школа планирует сделать еще одно граффити на тему «Чемпионат мира по футболу-2018 в России».