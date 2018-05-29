РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Представитель смешанных боевых единоборств (ММА) Джефф Монсон, который живет и работает в подмосковном Красногорске, получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 28 мая, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится в указе.

Джефф Монсон - знаменитый американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. В мае в Красногорске, в спортивно-оздоровительном комплексе «Опалиха», Монсон открыл школу, где делится с детьми и взрослыми секретами мастерства.