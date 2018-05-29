РИАМО - 29 мая. Международный фестиваль «Интермузей-2018» могут посетить около 50 тысяч москвичей и гостей столицы, мероприятие пройдет с 31 мая по 3 июня на ВДНХ, сообщил во вторник журналистам министр культуры России Владимир Мединский.

«В этом году «Интермузей» проходит в 20-й раз. В этом году на фестивале присутствуют около 400 российских и 39 зарубежных музеев. Мы ожидаем, по аналогии с прошлом годом, что площадку посетят не менее 50 тысяч москвичей и гостей столицы», - сказал Мединский.

Он отметил, что важной традицией фестиваля «Интермузей» стало участие регионов-партнеров, в этом году в этом статусе выступают Московская область и Красноярский край.

«В связи с большим интересом зрителей, посетителей, большим количеством участников, желающих принять участие в фестивале музеев, руководством «РОСИЗО» принято решение о расширении площадки. Поскольку манеж, где проводился последние несколько лет «Интермузей», не вмещает участие всех желающих, мы перенесли наш фестиваль на ВДНХ, что позволило значительно увеличить выставочные площади», - добавил Мединский.

Двадцатый международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля – познакомиться с ними. Тема ХX фестиваля – «Музеи и общество».