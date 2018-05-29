РИАМО - 29 мая. До конца текущего года в Московской области планируется отремонтировать 28 подъездных дорог к садовым товариществам, работы включают организацию остановок общественного транспорта с освещением и нанесение разметки, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«В настоящее время обследовано 124 (подъездных к СНТ - ред.) дороги общей протяженностью 308 километров, из них требуют ремонта 28 дорог, 71 требует капитального ремонта. Только 25 дорог, что составляет 20% от общего объема обследованных дорог, находится в нормативном состоянии. Первые 28 дорог будут отремонтированы уже в текущем году», - сказал Тресков.

Он отметил, что в Московской области подъезд к садовым товариществам осуществляется по 3,8 тысячи дорог, из которых 161 дорога является региональной, 527 - муниципальными и свыше 3,1 тысячи не имеют собственников.

Тресков добавил, что общая протяженность дорог к СНТ составляет 3,8 тысячи километров, протяженность бесхозяйных дорог составляет около 3 тысяч километров.

По словам министра, муниципалитетам Московской области необходимо выявить все дороги, требующие ремонта, и провести необходимые работы.

«Должен быть выполнен ряд мероприятий. Первое - довести ширину дороги до семи метров для того, чтобы там можно было организовать движение общественного транспорта, автобусов. Обустроить остановки с освещением и нанести разметку. Для проведения ремонта дороги, которая является бесхозяйной, муниципалитетам необходимо принять дорогу в муниципальную собственность», - добавил Тресков.

Он отметил, что в текущем году будут проведены подготовительные работы для ремонта 71 подъездной дороги к СНТ, сам ремонт пройдет в 2019 году.