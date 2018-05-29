РИАМО - 29 мая. Власти Москвы зафиксировали 78 случаев завышения цен на проживание в столичных гостиницах на период проведения чемпионата мира по футболу, сообщил на совещании с участием руководителей гостиниц и иных средств размещения и представителями столичных департаментов Москвы начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.

«В основном гостиницы выставляют цены в пределах максимально разрешенных, что примерно в два раза выше от текущих цен. Отдельные есть гостиницы, которые позволяют себе завышение в несколько раз, с такими гостиницами проводится работа, создана соответствующая группа в правительстве Москвы. Сегодня 78 таких случаев по Москве мы выявили», - сообщил Тихненко.

Он добавил, что общая сумма административных штрафов за превышение цен в гостиницах перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года выросла до 8 миллионов рублей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».