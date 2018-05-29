РИАМО - 29 мая. В Подмосковье в 2018 году муниципалитеты обязаны обследовать 27 тысяч земельных участков на предмет возможных нарушений их использования, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В начале года перед муниципалитетами была поставлена задача - обследовать 27 тысяч земельных участков в 2018 году на предмет возможных нарушений их использования и выявления неиспользуемых земель. Нарушителям грозят проверки, а в случае подтверждения «вины» - административная ответственность и штрафы», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Так, собственнику земельного участка сельскохозяйственного или иного назначения, который он использует не в соответствии с видом разрешенного использования (ВРИ), например, построил здание на сельскохозяйственной земле, грозит административная ответственность и штраф, размер которого может доходить до 200 тысяч рублей.

В случае если речь идет о нецелевом использовании земли штраф составит для граждан - от 0,3 до 0,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 0,5 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 2 до 10% от кадастровой стоимости земли, но не менее 200 тысяч рублей.