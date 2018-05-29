РИАМО - 29 мая. Застройщик, занимающийся возведением физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Южное Бутово в Москве, нарушил сроки строительства, не выполнив ранее выданное предписание, за это его деятельность приостановлена на 90 суток, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и помещениями бытового обслуживания на юго-западе Москвы.

«В ходе проверки было установлено, что ранее выданное предписание комитета государственного строительного надзора города Москвы об устранении нарушений не выполнено – на объекте продолжается строительство с отклонениями от утвержденного проекта», - говорится в сообщении.

По итогам проверки специалисты ведомства направили необходимые документы в Арбитражный суд Москвы. Суд принял решение о приостановке деятельности юридического лица на 90 суток в связи с неоднократным неисполнением предписаний Мосгосстройнадзора.

В апреле 2018 года служба судебных приставов приостановила деятельность данного застройщика. Мосгосстройнадзор продолжит контроль за устранением нарушений на этом объекте.

Объект возводится по адресу: Чечерский проезд, владение 22 (ЮЗАО, Южное Бутово). Застройщиком выступает ООО «ГРиС-Строй».

Утвержденным проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания ФОКа с бассейном и помещениями бытового обслуживания общей площадью свыше 24 тысяч квадратных метров.