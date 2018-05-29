РИАМО - 29 мая. Реконструкцию здания Детского музыкального театра юного актера выполнит АО «Монолитное строительное управление-1», работы начнутся в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Определен подрядчик, который выполнит реконструкцию здания под размещение государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Детский музыкальный театр юного актера» по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1. Победителем конкурса стало акционерное общество «Монолитное строительное управление-1». В ближайшее время мы планируем приступить к реконструкции», - сказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Существующее здание театра состоит из двух частей: пятиэтажной административной части и трехэтажной с мансардой части здания для размещения театра. В ходе работ предусмотрена реконструкция трехэтажной части здания. Кроме того, предусмотрены строительство шестиэтажной пристройки и надстройка трех этажей.

В здании разместятся репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. Учебно-репетиционный комплекс театра включит в себя вокальные классы, репетиционные залы и учительские. Также предусмотрены медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи и бар на 24 места.

В связи с тем, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы, фасад было решено оставить в существующем виде, при этом выполнят реконструкцию и капитальный ремонт. В ходе работ также предусмотрены работы по замене кровли, устройству козырьков над входами и выходами здания, места для рекламного щита.

«Завершить реконструкцию здания и открыть театр мы планируем в 2019 году», - заключил Бочкарев.