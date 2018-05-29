РИАМО - 29 мая. В столичном аэропорту «Шереметьево» приостановили оформление трех зоопарковых животных - двух приматов и кошки, поступивших из Германии, их оформили после получения гарантийных писем о постановке на карантин, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлен ряд нарушений, в частности, ветеринарный сертификат на кошку Жоффруа оформлен на бумажном бланке без использования специальной бумаги, водяных знаков и других степеней защиты, также на трех страницах сертификата отсутствовали оригинальные печати. В ветеринарном сертификате на приматов Саки отсутствовала информация о номере ветеринарного сертификата, и ФИО врача, выдавшего ветеринарный сертификат.

«В аэропорту «Шереметьево» на СВХ АО «Москва-Карго» 24 мая 2018 года приостановлено оформление двух партий зоопарковых животных (кошка Жоффруа - одна голова и приматы Саки – две головы), поступивших из Германии в сопровождении ветеринарных сертификатов от 22 мая 2018 года. Животные оформлены после предоставления гарантийных писем о приеме на карантинирование от государственной ветеринарной службы субъекта и организации-получателя», - говорится в сообщении.