РИАМО - 29 мая. В Подмосковье в конце 2018 года планируют переиздать Красную книгу, сейчас на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона обитает более 400 таксонов животного мира, включенных в эту книгу, сообщила РИАМО во вторник председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.

«Что касается региональной Красной книги, то она издается не реже одного раза в 10 лет. Переиздание Красной книги Московской области планируется на конец 2018 года. Пока же ведется работа по выявлению новых мест обитания редких видов объектов животного и растительного мира. На сегодняшний день изменение по категории редкости известно по лишайникам, сосудистым растениям, млекопитающим рукокрылым и беспозвоночным животным», - сказала Полякова.

Она уточнила, что в настоящее время на ООПТ Подмосковья обитает 428 таксонов животного мира и 290 видов растительного мира, занесенных в Красные книги России и Московской области.