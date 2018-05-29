РИАМО - 29 мая. На территории Подмосковья планируют создать единую дирекцию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), всего в регионе более 200 таких территорий, сообщила РИАМО во вторник председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.

«Рекомендации для создания такого учреждения (Единая дирекция ООПТ - ред.) были направлены еще в начале 2017 года, и надеемся, что в скором времени такая дирекция появится в Московской области», - сказала Полякова.

В регионе таких особо охраняемых природных территорий 246. При этом мониторинг ООПТ, охрана их территории, а также организация экологического туризма на регулярной основе не осуществляются.

«В связи с этим мы неоднократно поднимали вопрос необходимости создания единого органа управления особо охраняемыми природными территориями. В большинстве субъектов дирекции ООПТ уже существуют», - отметила депутат.