РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 29 мая. Сотрудники Центрального аэрокосмического института имени Николая Жуковского (ЦАГИ) завершили первый этап испытаний аппарата «Федерация», предназначенного для выведения на орбиту и возвращения на Землю грузов и экипажа, в результате были получены сведения по разделам прочности и динамике полета, сообщается на сайте института.

Вопросы обновления средств доставки людей и грузов в космос весьма актуальны для российской аэрокосмической отрасли. Такие надежные ракеты-носители, как «Союз» или «Протон», нуждаются в постепенной замене на новые, более эффективные транспортные космические системы. Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Были исследованы аэродинамические характеристики: распределение и пульсации давления на исполнительных моделях отдельного возвращаемого аппарата и в составе с ракетой-носителем.

«В результате экспериментов (испытания аппарата «Федерация» – ред.) получена ценная информация для надежного проектирования систем и агрегатов нового аппарата по разделам прочности, аэродинамики и динамики полета. В дальнейшем ученым предстоит исследовать гиперзвуковые режимы полета «Федерации», испытания в которых будут определять тепловые потоки, действующие на аппарат при числах Маха, равных 7,5 и 10,5, пройдут в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Полученные данные позволят конструкторам рационально спроектировать средства теплозащиты возвращаемого аппарата», – говорится в сообщении.

«Федерация» – многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО «РКК «Энергия» имени Сергея Королева». Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.