РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. В городском округе Люберцы разработают специальную памятку для местных предприятий при приеме на работу иностранных граждан, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Во вторник состоялось совместное заседание координационного совета по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей, межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости и борьбой с «серой» заработной платой в Люберцах.

«Нам необходимо разработать памятку для местных работодателей с учетом разъяснения сотрудников МВД о приеме иностранных граждан на работу. Эту памятку необходимо разослать в Союз промышленников и предпринимателей, и Торгово-промышленную палату городского округа», – сказал Сыров.

По словам заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» Игоря Макаренко, по закону иностранный гражданин после получения патента может заключать трудовой договор.

«Как только трудовой заключен, работодатель уведомляет управление МВД по вопросам миграции об этом в течение трех рабочих дней. На данный момент у нас подано порядка 10 тысяч таких уведомлений. В течение трех дней работодатель должен уведомить и о расторжении трудового договора. В случае если уведомление не последовало, то работодатель привлекается к административной ответственности», – пояснил Макаренко.

Он добавил, что при приеме на работу иностранные граждане должны предоставить такие же документы, как и граждане РФ, плюс патент. Если у иностранца имеется разрешение на временное проживание, то он имеет право работать в том субъекте, в котором он получил разрешение на временное проживание. В случае если у иностранца есть вид на жительство, он имеет право работать в любом субъекте РФ.

«Если патент получен в Москве, то он должен работать в этом субъекте федерации. Это должны помнить работодатели. Иностранцы с ближнего зарубежья (Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан) пользуются упрощенным режимом привлечения к трудовой деятельности. Компаниям не нужно получать разрешение на использование иностранной трудовой рабочей силы из этих стран», – отметил Макаренко.