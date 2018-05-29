РИАМО - 29 мая. Региональные операторы по обращению с отходами перезаключат более 1,3 миллиона договоров на вывоз мусора в Подмосковье до 1 декабря 2018 года, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Региональным операторам до 1 декабря необходимо перезаключить все договоры на вывоз мусора в соответствии со стандартом, установленным Московской областью. Всего необходимо перезаключить более 1,3 миллиона договоров», - сказал Коган.

Всего в Подмосковье выбрали пять региональных операторов по вывозу мусора.

Ранее Коган сообщил, что новая схема обращения с отходами предусматривает создание в Московской области комплексов по переработке мусора. Власти Подмосковья ставят своей целью перерабатывать минимум 50% отходов.