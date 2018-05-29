РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. На лесной поляне в микрорайоне Павлино Балашихи 3 июня пройдет фестиваль детства «Вместе», для самых маленьких гостей мероприятия проведут мастер-классы, квесты и подвижные игры, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня защиты детей, 3 июня с 15:00 до 18:00 на лесной поляне в микрорайоне Павлино пройдет восьмой фестиваль детства «Вместе». Это бесплатный семейный праздник, который проводится силами семейного центра «Вместе» и творческого проекта «Остров»», – говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия подготовили творческие мастерские, семинары детских и семейных психологов, подвижные игры, квесты и мастер-классы. Также пройдет благотворительная ярмарка, фотосессия и музыкальная программа. Дополнительную информацию можно получить по телефону оргкомитета: 8(916)410-13-32.