РИАМО – 29 мая. В Москве планируют строительство Юго-Восточной хорды, которая протянется от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и в дальнейшем будет связана с Третьим транспортным кольцом, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Перспективной схемой размещения магистралей Генплана Москвы предусмотрено строительство новой трассы - Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и связки этой хорды с Третьим транспортным кольцом. В рамках строительства этой магистрали также запланировано возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, хорда восполнит дефицит поперечных связей в этом секторе столицы, территория которого разобщена как естественными, так и искусственными преградами.

«Эта магистраль обеспечит транспортные связи районов центральной и периферийной частей города между собой, а также с новыми территориями столицы», - отметила Княжевская.

Председатель Москомархитектуры напомнила, что сейчас на юго-востоке города ведется строительство моста от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, участка Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта, идет реконструкция Бесединской транспортной развязки на 20-м километре МКАД, возводится путепровод над Малым кольцом Московской железной дороги, который соединит улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной улицей.

«Также в перспективе будет проведена реконструкция Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД, трех участков МКАД, 2-го Грайвороновского проезда», - сообщила Княжевская.