РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска водитель иномарки сбил 31-летнюю женщину на пешеходном переходе, у нее диагностировали сотрясение мозга, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Двадцать пятого мая около 18:20 водитель иномарки Toyota сбил пешехода напротив дома №22/8 на улице Школьная в микрорайоне Климовск. В этот момент водитель двигался по улице Школьная в сторону улицы Красная. Пострадавшая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате пострадала 31-летняя женщина, которую госпитализировали в Подольскую городскую больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга»», – говорится в сообщении.