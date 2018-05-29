РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Власти городского округа Люберцы будут продолжать оказывать содействие в трудоустройстве осужденных и приговоренных к исправительным или обязательным работам, УК горокруга попросят взять на работу осужденных, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Во вторник состоялось совместное заседание Координационного совета по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей и межведомственной рабочей группы; по снижению неформальной занятости; борьба с «серой» заработной платой городского округа Люберцы.

«Для трудоустройства осужденных мы проведем работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, которые имеются на территории городского округа Люберцы, чтобы они изыскали возможность принимать на работу осужденных и приговоренных к исправительным и обязательным работам», – сказал Сыров.

По словам начальника Люберецкого филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области Светланы Волгапкиной, ее управление занимается исполнением всех видов наказаний, связанных с лишением свободы, в том числе исправительные и обязательные работы.

«По этим видам наказаний сейчас стоит вопрос особо остро. Исправительные работы даются как основной вид наказания от 2 месяцев до 2 лет. Обязательные работы даются в часах. И если за исправительные работы предприятие обязано перечислять деньги в доход государства, то по обязательным работам осужденные работают бесплатно. Однако ни по исправительным, ни по обязательным работам в последнее время осужденных не привлекают - предприятия отказывают. Мы обращались в администрации с огромным перечнем предприятий, в том числе относящиеся к ЖКХ, нам утвердили всего лишь 4 компании», – пояснила Волгапкина.

По ее словам, колонии переполнены, поэтому всем осужденным, кому возможно, дают исправительные работы. Считается, что они должны работать и приносить доход государству. Обычно под эту категорию подпадают те, кто осужден за воровство, наркоманию и неуплату алиментов.

«Мы обращались в прокуратуру, в администрацию муниципалитета. Предприятия отказываются принимать осужденных на работу. Поэтому просим власти городского округа расширить список предприятий, куда мы можем направлять осужденных. В настоящее время 70 человек должны быть направлены на исправительные работы, 30 человек – на обязательные. Всех их нужно в 30-дневный срок с момента вынесения приговора трудоустроить», – заключила Волгапкина.