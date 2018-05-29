РИАМО - 29 мая. Злоумышленник в подъезде дома, угрожая ножом, отнял у женщины сумочку с деньгами, телефоном и документами, позднее его задержала полиция, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 28 мая в 02:30 в полицию обратилась женщина, проживающая по адресу: Жулебинский бульвар, дом 14, и заявила о разбое в доме по месту проживания.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 мая в 23:00 в первом подъезде дома по вышеуказанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил у нее ювелирное изделие (цепочку), сумку, в которой находились: денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, телефон сотовой связи, паспорт и банковская карта на имя последней, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

28 мая в 03:40 сотрудники полиции по адресу: улица Первомайская, дом 32/23, задержали мужчину, который изобличен в совершении вышеуказанного преступления. Возбуждено уголовное дело, пояснил сотрудник пресс-службы.