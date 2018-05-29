РИАМО - 29 мая. Муниципальные образования Подмосковья испытывают дефицит контейнерных площадок для сбора отходов, эту проблему местные власти и региональные операторы по вывозу мусора должны решить к осени, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Территориальная схема показала, что у нас недостаточно контейнерных площадок в муниципальных образованиях, дефицит которых составляет более 15%. Эту работу мы должны до 1 сентября вместе с региональными операторами и муниципальными образованиями сделать», - сказал Коган.

Он уточнил, что до 1 июля необходимо объявить конкурс на отбор подрядчиков, которые займутся сбором и вывозом мусора.

«Когда региональные операторы приступят к своей работе, необходимо будет использовать добросовестные компании, которые действуют на территории муниципалитетов. Для этого федеральный закон предписывает до 1 июля объявить конкурсы по отбору подрядчиков, которые будут заниматься сбором и транспортировкой отходов», - сказал Коган.

По его словам, провести торги и подписать соответствующие контракты необходимо до 1 августа.

Ранее Коган сообщил, что новая схема обращения с отходами предусматривает создание в Московской области комплексов по переработке мусора. Власти Подмосковья ставят своей целью перерабатывать минимум 50% отходов.