РИАМО - 29 мая. Экскаватор-погрузчик похитили со стройки в центре Москвы, ущерб составил около 4 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 28 мая в 07:25 в службу «02» поступило сообщение о краже экскаватора-погрузчика по адресу: Болотная набережная, дом 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 05:50 до 06:20 28 мая неизвестный с территории стройки по указанному адресу совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB, принадлежащего ООО. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено головное дело по статье «Кража».