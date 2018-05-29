РИАМО - 29 мая. С момента открытия павильона «Макет Москвы» на ВДНХ осенью 2017 года его посетило около 80 тысяч человек, значительную часть гостей павильона составили группы школьников и студентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В мае текущего года макет посетили более 600 учащихся из 21 учебного заведения города. Всего же с октября прошлого года с макетом ознакомились более 5,3 тысячи учащихся из 199 школ, колледжей и высших учебных заведений», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он выразил надежду, что во время школьных каникул и дети, и взрослые снова захотят вернуться в павильон, тем более, что там готовятся новые светотехнические шоу, посвященные истории Москвы и великим архитекторам, сформировавшим неповторимый облик столицы.

«Приглашаю всех увидеть город с нового ракурса, и, может быть, отыскать на макете свои дома», - добавил Левкин.

Он напомнил, что в конце декабря в павильоне запустили светотехническое шоу «Времена года». С помощью больших экранов посетители могут увидеть смену сезонов в городе в сопровождении музыки и замечательных стихов о Москве.

«Увидеть это шоу можно в 13:00, 15:00 и 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также в павильоне можно посмотреть ролик «Мегаполис Москва» - за три минуты гости «проживают» один день из жизни города. Он начинается в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 соответственно. Продолжительность каждого шоу составляет 5 минут», - уточнил глава департамента.

К 1 июня планируется завершить работы по реконструкции и благоустройству на территории ВДНХ, что даст москвичам возможность удобно и безопасно добраться до павильона «Макет Москвы».

Центр градостроительного развития города Москвы, основной частью которого стал макет центральной части столицы, был открыт на Сиреневой аллее ВДНХ Мэром Москвы Сергеем Собяниным.

На данный момент площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки. Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.