РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов наградил победителей конкурса патриотического рисунка, они получили грамоты и сладкие подарки, говорится в сообщении пресс-службы отделения «Единой России» по городскому округу Балашиха.

Конкурс детского патриотического рисунка проводится городской газетой Балашихи «Факт» уже несколько лет. В текущем году в нем приняли участие более 50 ребят.

«Секретарь балашихинского отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил всех участников конкурса, вручил им грамоты и сладкие подарки. Десять победителей получили ценные подарки от Мособлдумы», – говорится в сообщении.

Также Ефимов рассказал ребятам о проекте «Историческая память», который реализуется в Балашихе.

«Во всех школах городского округа созданы музеи, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ряду образовательных учреждений присвоены имена героев. Ежегодно накануне Дня Победы учащиеся старших классов проводят генеральную уборку памятников и стел, установленных в честь балашихинцев, не вернувшихся с полей сражений», – отметил Ефимов.