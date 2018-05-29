РИАМО - 29 мая. Региональные операторы по вывозу мусора в Подмосковье должны представить свои инвестиционные программы и показать схемы транспортировки отходов до 1 июля, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Я хотел бы обратить внимание, что до 1 июля все региональные операторы должны сдать свои инвестиционные программы и показать всю цепочку сбора и транспортировки отходов от самого контейнера до переработки, сортировки, перегрузки и захоронения соответствующих отходов каждый в своем кластере», - сказал Коган.

По его словам, всего в Подмосковье семь кластеров, для них выбрали пять региональных операторов.

Коган добавил, что специальную инвестпрограмму представит и комитет по ценам и тарифам, чтобы подтвердить тот тариф, который ляжет в основу коммунальной услуги, вступающей в силу 1 января 2019 года.

Ранее Коган сообщил, что в Московской области новые тарифы на вывоз отходов для населения будут утверждены в платежных документах до 1 октября 2018 года, при этом резкого повышения тарифов не будет.