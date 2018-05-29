РИАМО - 29 мая. В Московской области для жителей и дачников садовых товариществ могут упростить порядок получения ветеринарного заключения для возможности торговать своей продукцией, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Мы будем просить нашу ветеринарную службу упростить порядок взаимодействия с местными жителями и дачниками при обращении к вопросам предоставления ветзаключений. Формально дачник и местный житель не может выйти на рынок без ветеринарного заключения даже торговать клубникой и яблоками», - сказал Чаплин.

Он уточнил, что для предоставления площадей для торговли местные жители должны предоставлять паспорт с регистрацией, а дачники справку о том, что они являются членами садовых товариществ.

«Нужно, чтобы наши муниципалитеты обеспечили 10% площади рынка, это требование федерального закона, это не пожелание, для торговли местными жителями и дачниками», - сказал Чаплин.