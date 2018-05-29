РИАМО – 29 мая. Проект ландшафтного парка на озере Черное в столичной Некрасовке разделит территорию на семь уникальных зон, на благоустроенной территории появятся песчаные пляжи, холмы, фонтаны и понтонный бассейн, все работы планируется завершить к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По сути, единая ландшафтная зона объединит семь разных парков: городской, спортивный, прибрежный с пляжем, пейзажный, рыболовный и так далее. Среди всех парков основной достопримечательностью станет «архипелаг» - цепочка понтонных островов, каждому из которых будет отведена определенная функция: остров - пляж, остров растений, остров для проведения мероприятий и тихих посиделок с друзьями», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По задумке проектировщиков компании Arteza, проект «Архипелаг Черного озера» будет состоять из шести островков, которые протянутся от центральной аллеи в западной части всего парка до южной, соединяя все остальные зоны. На берегу планируется организовать зону проката лодок и катамаранов.

На территории также расположится множество игровых площадок для детей, площадки для выгула собак. Вдоль берега озера появятся крытые павильоны и беседки, окруженные комфортными прогулочными тропинками. Вокруг всего озера будет проложен велосипедный маршрут длиной 5 километров.

Сейчас зона вокруг озера Черное заболочена и заросла сорными растениями.

В дополнение к уже существующим деревьям и кустарникам планируется высадить более 2 тысяч деревьев, десятки тысяч кустарников и многолетних растений. Общая площадь парка составит около 29 гектаров.

Всего в 2018 году планируется благоустроить около 80 парковых зон.