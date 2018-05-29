РИАМО - 29 мая. Дополнительные избирательные участки необходимо организовать в крупных садовых некоммерческих товариществах (СНТ) на территории Московской области во время проведения выборов в сентябре, сообщил в ходе заседания регионального правительства во вторник первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Дело в том, что в начале сентября, когда проходит единый день голосования по всей стране, у нас идет уборка урожая на дачах. Это в основном теплые деньки и очень многие жители Подмосковья и Москвы остаются на дачах. Мы слышали эту проблему и в 2016 году от наших дачников, которые просили дополнительно организовать работу избирательных участков по выборам в федеральные, региональные органы власти на территории крупных СНТ», - сказал Чаплин.

Он обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь в решении данной проблемы, чтобы дать возможность людям воспользоваться своим избирательным правом.

Ранее Мосгордума приняла закон, согласно которому москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы за пределами города. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Мособлдума также внесла изменения в закон о выборах губернатора Московской области. Теперь жители Подмосковья, которые в день выборов не будут находиться в регионе, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока речь идет о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты и Центральный телеграф.