РИАМО - 29 мая. Детские оздоровительные лагеря, в которых проведут летние смены ребята из Москвы, прошли три строгих проверки на готовность, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Мы чувствуем поддержку депутатского корпуса, Московской федерации профсоюзов, коллег из департаментов. Отдельно хотим поблагодарить коллег, контролирующие органы из МЧС и Роспотребнадзора, МосГИКа. Мы третий год продолжаем практику трехступенчатой проверки каждой базы», - сказал Филиппов.

По его словам, после того как база выиграла тендер, ее готовность проверяют по московскому стандарту специалисты. Почти все в эту проверку получают существенный перечень замечаний от косметических вопросов до вопросов водоснабжения, подготовки пляжа, спортивных зон и так далее. Перед заездом сотрудники Роспотребнадзора и других контролирующих органов проводят проверку на предмет устранения всех выявленных на первом этапе дефектов.

«Жесткая, но очень нужная работа позволяет нам не допустить ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью московских детей. Мы принимаем все меры, чтобы уровень травматизма был сведен к нулю», - сказал Филиппов.