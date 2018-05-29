РИАМО - 29 мая. Специальные методички раздадут в садовых товариществах Подмосковья для борьбы с подтоплениями, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Что касается подтоплений, мы провели три учения Московской аварийно-восстановительной службы и сделали типовую методичку для садовых товариществ, чтобы каждое товарищество, каждый председатель мог обеспечить, чтобы не было подтоплений», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос с питьевой водой в СНТ.

«Есть альтернатива - создать скважину локальную в садовых товариществах, где расходы на воды будут составлять исключительно потребность в электроснабжении», - уточнил министр.

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