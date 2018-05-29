РИАМО - 29 мая. Проект «Московская смена» охватит порядка 250 учреждений Москвы различной направленности, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Для нас важно, что в этом году мы продолжаем проект «Московская смена», для всех детей предоставляем возможность посещать городские лагеря на территориях образовательных организаций, соцзащиты, спорта и культуры. В этом году у нас открывается порядка 250 таких адресов», - сказал Филиппов.

Он добавил, что по обращениям родителей московских детей прошлого года в этом году было принято решение о продлении на один час пребывания детей в учреждениях «Московской смены», то есть до 19:00. В программу включено разнообразное трехразовое питание, минимум одно мероприятие в неделю музейного и культурно-досугового профиля.

«Второй раз в этом году запускаем проект «КультЛето» - программа городского летнего досуга в культурных учреждениях, домах культуры, музыкальных школах, музеях. Несколько лет назад наши учреждения культуры не работали четверть года - с июня по август. Теперь открываем на их базе детские площадки для досуга», - сказал Филиппов.

Основным направлением «Московской смены – 2018» определена программа «Универсальный код безопасности», также ребят ждут разнообразные виды активного отдыха, мероприятия для формирования здорового образа жизни и развития творческих способностей.

Программа «Московской смены» предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спартакиады, велопробеги и многое другое.