РИАМО - 29 мая. Столица готова к проведению детской оздоровительной кампании для московских детей в городских и загородных лагерях, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

«С нашей точки зрения, Москва к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года - и выездной, и городской - готова», - сказал Филиппов.

Он добавил, что около 97% московских детей, имеющих право на льготный отдых, получили сертификаты на путевки через mos.ru, при этом их семьям не было необходимости обращаться в государственные органы, учреждения соцзащиты и так далее. Информационное и техническое сопровождение летней оздоровительной кампании в 2018 году проходит без особенных нарушений. Бюджетное финансирование детской оздоровительной кампании в Москве в текущем году не сократилось по сравнению предыдущим годом, регион является лидером по бюджетной обеспеченности и количеству детей, которые в летнюю кампанию отправляются на отдых и оздоровление.

«3,9 миллиарда рублей выделяет московский бюджет. Порядка 100 тысяч московских детей за эти средства детским отдыхом в разных направлениях охвачены», - сказал Филлипов.