РИАМО - 29 мая. На четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который пройдет в подмосковном Клину в июне, могут приехать около 10 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

«В Московской области традиционно проводится большое количество важных, в том числе, международных событий. Главным из них является фестиваль Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня. В этом году мы ожидаем около 10 тысяч посетителей. И на Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Олега Меньшикова, Чулпан Хаматову уже проданы все билеты», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что фестиваль будет организован на высшем уровне.

«Особая нагрузка ложится на главу городского округа. Прошу внимательно отнестись к освещению этого мероприятия. Для нас очень важно, чтобы фестиваль Чайковского, Клин, звучал», - отметил Воробьев.

Четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 5 по 11 июня. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

В этом году на фестивале выступят как постоянные участники: Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Юрий Башмет, так и новые. В частности, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.

Впервые в программе фестиваля - знаменитый французский пианист Франсуа Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова.